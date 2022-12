Atletica, Olimpiadi Parigi 2024: World Athletics delinea i criteri di qualificazione

La federazione mondiale dell’atletica leggera ha svelato i criteri di qualificazioni per le varie gare in vista dell’Olimpiade di Parigi 2024. Con 48 eventi, l’atletica leggera assegnerà i suoi posti (905 donne e 905 uomini) per i Giochi per metà con il sistema dei minimi e per l’altra metà sulla base del ranking mondiale che la federazione aggiorna anno dopo anno. Il periodo di qualificazione per la maggior parte delle gare individuali inizierà il 1 luglio 2023. I 10.000 m, le gare combinate, la marcia e la staffetta cominceranno invece a partire dal 31 dicembre 2022. ‘World Athletics’ ha anche precisato che il periodo di qualificazione per la maratona è da considerarsi già iniziato dallo scorso 20 novembre. Ogni nazione potrà iscrivere un massimo di tre atleti per sesso e per evento. Infine è arrivata l’ufficialità di una notizia che già era stata confermata da tempo, ossia la scomparsa della 50 Km di marcia maschile. Al suo posto ci sarà una gara di marcia di 35 km a squadre miste (una donna, un uomo), che comprenderà 25 squadre.