In occasione della ‘Trunsylvania 10 km’, corsa su strada del circuito World Athletics Elite Label, Agnes Ngetich ha battuto il record mondiale dei 10 chilometri. L’atleta del Kenya ha completato la gara in 29:24, transitando ai 6,5 km in 18’54 e ai 8,5 km in 24’56. Migliorato così il precedente primato, 30:01, siglato da Agnes Tirop a Herzogenaurach nel 2021.