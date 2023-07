Atletica, Nikki Hiltz vola ai Mondiali: prima atleta dichiaratamente non-binaria a parteciparvi

in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto 2023. L’atleta californiana si è aggiudicata i 1500 ai trials di Eugene, conquistando così il suo secondo pass iridato dopo Doha 2019, quando però la sua verità era ancora nascosta. “Sento che la comunità LGBTQ avesse bisogno di una vittoria. Ci sono così tante cose che ti passano per la testa durante la gara ma per qualche motivo questo pensiero mi ha accompagnato in testa per tutta la corsa”, ha dichiarato al termine della prova Hiltz, che ha preceduto la

La sua verità risale al 2021, tramite un post sui social network: “Non mi identifico con il genere che mi è stato assegnato alla nascita: il termine che uso per descriverlo correttamente è non-binario. E il miglior aggettivo che si può utilizzare per spiegarlo è fluido”. E aggiunse: “Raccontare tutto questo è tanto emozionante, quanto difficile, ma sarò per sempre convinta che vulnerabilità e percettibilità siano essenziali per stimolare l’idea di inclusione e un vero cambiamento sociale. Eccomi, quindi: pronta a uscire dal guscio per essere finalmente me stessa”.