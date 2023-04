Atletica, Nick Ponzio annuncia il ritiro a 28 anni: “Non è una mia decisione, spiegherò tutto”

Nick Ponzio, come comunicato tramite il suo profilo Instagram, si ritira dall’atletica a soli 28 anni. Grande talento del lancio del peso, Ponzio è nato in California, ma è stato naturalizzato italiano grazie alle origini siciliane di un bisnonno. Il passaporto italiano è arrivato nel 2021, anno in cui ha gareggiato ai Giochi Olimpici di Tokyo, e può vantare un record di 21.83. Nel 2022 è stato 9° ai Mondiali all’aperto di Eugene e 4° agli Europei di Monaco di Baviera. È, inoltre, laureato in Psicologia. La notizia, diramata da Ponzio nella notta, ha scatenato forti reazioni nel mondo dell’atletica, anche si è parlato di scelta non propria e dettata dai poteri forti. Un caso, insomma, che sarà destinato a far discutere e non poco.

“Beh, le voci sono vere – si legge nel post di Ponzio –. Mi dispiace informare tutti che, con il cuore pesante, mi ritirerò in maniera forzata dalla pista e dal campo a tempo indeterminato. Domani i Drake Ralais saranno probabilmente l’incontro finale della mia carriera. Non è una mia decisione, né è quello che voglio fare, ma va oltre il mio controllo. Farò un video per spiegare tutto nella sua interezza così tutti capiranno molto presto, quando tutto sarà ufficiale. Sono attualmente spinto fuori dallo sport e non più ritenuto accettabile per competere a livello professionale per il prossimo futuro. Gli ultimi mesi sono stati estremamente difficili per me, ed ciò si è notato senza dubbio nelle mie performance e nel mio sostentamento quotidiano. È terribile quello che i poteri hanno deciso di fare agli atleti con le nuove regole che hanno stabilito di punire gli atleti per piccoli crimini, il tutto mentre chiudeva un occhio su circostanze attenuanti e suppliche. Purtroppo non importa quello che voglio o cercare di fare, sembra che preferiscano veder morire lo sport, bandire i giovani talenti, piuttosto che vederlo fiorire. Vorrei poter continuare ad essere lo showman per tutti voi, e farvi godere guardando il nostro amato sport con i sorrisi in faccia, ma, in questo momento, chi siede al potere dice che non può essere così. Grazie a tutti per il sostegno. Spero che tutti abbiate apprezzato quello che ho avuto da offrire, per il breve tempo che mi è stato dato per farlo”.