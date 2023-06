Atletica, nella 4X400 in Francia l’Italia guadagna due posizioni per la qualificazione ai Mondiali

Un doppio passo in avanti nella 4X400 della nostra Nazionale nel meeting in Francia che fa covare agli azzurri speranze importanti per la qualificazione ai prossimi Mondiali di Budapest di agosto. Nella gara il quartetto targato Lorenzo Benati, Edoardo Scotti, Brayan Lopez e Alessandro Sibilio con il tempo di 3:01.62 vincono il meeting, superando la Gran Bretagna e la Polonia.

Un risultato importante per il quartetto azzurro che nel ranking supera quindi la Germania e il Kenya, anche se per avere la certezza del pass iridato bisognerà aspettare il 30 luglio. Proprio il 30 luglio sarà l’ultima data utile per qualificarsi ai Mondiali di agosto. Statistiche alla mano è l’ottava prestazione di sempre per una 4×400 azzurra.