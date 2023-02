Atletica, nel weekend Fantini protagonista a Bologna. Fabbri impegnato a Parma

Nel weekend tornerà il grande spettacolo dell’atletica, con i lanci in primo piano. Domenica a Bologna scenderà in pista il il bronzo europeo del martello Sara Fantini, che cercherà di prepararsi al meglio in vista della finale nazionale che si terrà a Rieti nel weekend del 25-26 febbraio. Nella stessa giornata sarà impegnato anche Leonardo Fabbri che, dopo aver incassato il promettente 21,33 di sabato scorso a Val-de-Reuil, gareggerà a Parma prima della trasferta di Belgrado di mercoledì. la campionessa del mondo U20 del martello Rachele Mori sarà protagonista nella sua Livorno, mentre a Latina spazio ai discoboli Alessio Mannucci, Enrico Saccomano e Benedetta Benedetti, a Molfetta iscritto Marco Lingua.

In questo fine settimana ci sarà anche il debutto nei 60 di Modena della staffettista di bronzo degli Europei di Monaco Anna Bongiorni, la quarta frazionista Alessia Pavese. A Padova ci sarà la campionessa europea della staffetta del cross Federica Del Buono, mentre sono da segnalare anche le iscrizioni di Roberto Rigali (Bergamo Stars) a Bergamo nei 60 dopo il 6.62 di Ancona, di Nicla Mosetti (Bracco Atletica) a Modena nei 60hs e di Elisa Molinarolo (Fiamme Oro) a Parma nel salto con l’asta.