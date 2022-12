Atletica, Nardella e Guccione: “Felici che Firenze ospiti il Golden Gala”

“Siamo felici ed orgogliosi che Firenze sia stata scelta come sede per il Golden Gala 2023 di atletica leggera, abbiamo coronato il lungo e impegnativo lavoro che l’amministrazione ha svolto in questi mesi insieme alla Fidal, un lavoro che ha dato forza e consistenza a questa candidatura. Questo meeting è la massima espressione del movimento dell’atletica e porterà sulla nostra città, ancora di più, l’attenzione del mondo sportivo a livello mondiale. Dopo uno straordinario 2022 Firenze si conferma una ‘capitale’ internazionale per gli eventi sportivi”. Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella e dell’assessore allo sport Cosimo Guccione che hanno commentato l’annuncio arrivato oggi da parte della Fidal di assegnazione al capoluogo di regione toscano dell’organizzazione della prossima edizione del Golden Gala, il 2 giugno 2023.