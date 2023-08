Atletica, Nafissatou Thiam non ce la fa: la campionessa olimpica di eptathlon rinuncia ai Mondiali

La due volte campionessa olimpica e mondiale di eptathlon, la belga Nafissatou Thiam, alle prese con dei dolori al tendine d’Achille, non difenderà il suo titolo iridato ai Mondiali di Budapest (19-27 agosto). “La preparazione di Nafi è stata stravolta da problemi ai suoi tendini d’Achille e dopo vari consulti con la sua squadra, ha deciso di non rischiare di aggravare il problema partecipando a Budapest”, ha spiegato la federazione belga in un comunicato. “Nafi è delusa per aver saltato un campionato importante, ma rimane concentrata sui suoi obiettivi a lungo termine e le Olimpiadi di Parigi”, si legge nella nota. Il mese scorso, Nafi Thiam aveva già rinunciato ai meeting di Monaco (21 luglio) e Londra (23 luglio), dove avrebbe dovuto esibirsi rispettivamente nel salto in alto e in lungo. Detentrice del record mondiale di pentathlon (5.055 punti), Thiam deve almeno posticipare il sogno di battere il vecchio record mondiale di eptathlon (7.291 punti) che fu firmato nel 1988 dalla statunitense Jackie Joyner-Kersee.