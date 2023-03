Atletica, morto Dick Fosbury: aveva 76 anni, rivoluzionò il salto in alto

Il campione olimpico del salto in alto a Città del Messico 1968 Richard Douglas Fosbury, noto al grande pubblico come Dick, è morto quest’oggi a 76 anni. A lui si deve la rivoluzione del suo sport: lo stile Fosbury superò lo scavalcamento ventrale, sancendo la nuova tecnica nel rovesciare il corpo all’indietro e cadendo sulla schiena, ormai diventata consuetudine per tutti i saltatori. A darne per primo notizia è stato il suo ex agente Ray Schulte su Instagram. “È con il cuore addolorato che devo rilasciare la notizia che l’amico e cliente di lunga data Dick Fosbury è morto pacificamente nel sonno domenica mattina presto dopo un breve periodo con una recidiva di linfoma. La leggenda dell’atletica leggera lascia la moglie Robin Tomasi, il figlio Erich Fosbury e le figliastre Stephanie Thomas-Phipps di Hailey, Idaho e Kristin Thompson”. Tra i commenti immediati, quello del velocista di Trinidad e Tobago, Ato Boldon: “RIP 1968. Medaglia d’oro olimpica e leggenda del salto in alto/pioniere, scomparso domenica. Condoglianze alla sua famiglia e agli amici. Godspeed, Fos, eternamente grato”. Fosbury aveva festeggiato il suo compleanno una settimana fa.