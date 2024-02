Atletica, morte Kiptum: identificati i quattro uomini incontrati prima dell’incidente

Dopo alcuni giorni dalla scomparsa improvvisa di Kelvin Kiptum, iniziano ad emergere le prime informazioni riguardo le persone che sono entrate nella casa del maratoneta prima dell’incidente stradale che gli è costata la vita. I media keniani informano che i quattro soggetti sono uomini d’affari di un brand sportivo cinese, Qiaodan, con cui Kiptum aveva un contratto da più di 100mila dollari. A quanto sembra, l’atleta non aveva rispettato i termini nel corso degli anni, gareggiando nella Maratona di Londra 2023 con un completo Nike. Gli uomini si erano dunque recati al suo indirizzo per rinegoziare il contratto. I quattro non sono stati trattenuti dalle forze dell’ordine, ma dovranno denunciare i propri spostamenti fino alla fine delle indagini.