Atletica, Mondiali paralimpici Parigi 2023: Rehm domina nel salto in lungo, Cicchetti sesto

Il primatista iridato e quattro volte campione paralimpico Markus Rehm domina nel salto in lungo nei Mondiali paralimpici di Parigi 2023. Il 34enne tedesco fa un salto vincente da 8.49 metri, record della manifestazione. Il migliore degli azzurri è Marco Cicchetti, chiude sesto con un discreto 6.64. Il bronzo continentale non riesce a migliorare il sesto posto delle paralimpiadi di Tokyo scivolando indietro nella classifica negli ultimi salti, dopo essere stato attaccato al podio per gran parte della gara. Al secondo posto c’è lo statunitense Derek Loccident, con 7.39, mentre il connazionale Jarryd Wallace è di bronzo con 7.34. Delusione invece per l’altro azzurro in gara oggi, Riccardo Bagaini, costretto a rimandare i suoi sogni iridati. Il velocista piemontese viene squalificato dalla finale dei 400 T47 per aver pestato la riga in curva, in una gara che lo aveva visto ottenere al traguardo quello che sarebbe stato il quarto posto con il nuovo primato italiano di 49.07. Appuntamento domani per l’unica gara in programma con atleti italiani. Alle 18:40 La plurimedagliata paralimpica e iridata Martina Caironi proverà a salire nuovamente sul podio nel lungo T63 dopo l’argento guadagnato nei 100 T63 di giovedì.