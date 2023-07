Atletica, Mondiali paralimpici Parigi 2023: oro per Legnante nel lancio del peso

Assunta Legnante ha vinto per la quinta volta consecutiva la medaglia d’oro nel peso F11 ai Mondiali di atletica paralimpica. Dopo essere già salita sul podio a Parigi con il bronzo nel disco, la campionessa paralimpica di Londra e Rio ha battuto tutte le avversarie con il lancio della vittoria a 15,55 e canta, completando la cinquina d’oro (2013-2015-2017-2019-2023). L’uzbeka Safiya Burkhanovac ha conquistato la medaglia d’argento con 13,72 e la cinese Zhao Yuping il bronzo con 12,78. Salgono così a quattro gli ori per la Nazionale azzurra a Parigi e a otto le medaglie totali, con un argento e tre bronzi). “Finalmente sono tornata stato un passaggio a vuoto due anni fa a Tokyo. Il peso è la mia gara, ci tengo più del disco e si vede. Doveva andare così. Sono cinque ori e diventano sei, se contiamo la vittoria nel disco di Dubai. Non mi considero un idolo, forse dire un punto di riferimento è meglio, ma io voglio essere solo uno stimolo per quelle giovani o per quelle che ci sono già – prosegue la capitana della spedizione italiana a Parigi -. Io ancora riesco a fare bene quello che faccio, sono contenta di essere tornata a certe misure e fino a quando arrivo in pedana con le mie gambe, mi vedrete sempre qui”, le parole di Legnante.