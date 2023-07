Atletica, Mondiali Paralimpici Parigi 2023: Filippi nona nel lungo all’esordio

di Valerio Carriero 1

Si conclude con un nono posto la prima esperienza iridata per Giuliana Chiara Filippi. Nella seconda giornata di gare dei Mondiali Paralimpici 2023 in corso a Parigi, la 17enne trentina ha trovato la misura di 4,01 al terzo tentativo nel lungo T64. “È stato comunque fantastico, è un sogno essere qua – le sue parole – La gara è andata e non è andata, il secondo salto era bellissimo, peccato per il nullo però. Questo 4,01 ce lo portiamo a casa sempre con il sorriso”.

L’avventura Mondiale di Filippi non si è però conclusa. “Ora penso ai 100 metri (gara in programma giovedì, ndr). L’amore per l’atletica sta sempre più aumentando, mi sta facendo conoscere tanti atleti famosi che hanno tanta esperienza alle spalle. È un’emozione indescrivibile davvero“. In gara non c’è stata storia.

Domani per l’Italia ai blocchi di partenza dei 100 T64 ci saranno Maxcel Amo Manu e il portabandiera Fabio Bottazzini a caccia di un posto nella finale di mercoledì.