Atletica, Mondiali paralimpici Parigi 2023: 1200 atleti di 107 nazioni, Bottazzini portabandiera dell’Italia

Iniziano i Mondiali paralimpici di Atletica leggera. Al via 1200 atleti di 107 nazioni. Alla Cerimonia di Apertura in programma nel pomeriggio alle 17, l’Italia sarà rappresentata da Fabio Bottazzini. Il giovane 19enne, milanese di nascita, avrà l’onore di portare il tricolore nella sfilata degli atleti a nome di tutti i compagni di squadra e coronare già con un sogno la sua prima convocazione ad un Mondiale: “Sono contentissimo, essere qui è già un ottimo traguardo, rappresentarlo come portabandiera è un grande onore che non tanti hanno potuto vivere. Sono fiero di quello che ho fatto finora insieme alla mia allenatrice Cristina Martinelli, sono carichissimo e pronto a dare il meglio di me. Rappresentare l’Italia e l’Academy allo stesso tempo è una responsabilità ancora maggiore ma come nazione stiamo dando un bellissimo messaggio di freschezza, gioventù e futuro. Qui a Parigi ci sarà con me anche Giuliana Filippi, ma mi piace pensare di portare con me tutto il gruppo di questo meraviglioso progetto dedicato ai giovani e all’Atletica paralimpica” Il velocista ha vinto l’argento nei 100 e il bronzo nel lungo T64 agli Europei di Pajulahti (EPYG) in Finlandia. La sua chiamata in Nazionale maggiore arriva dopo una stagione costellata da ripetuti primati personali nei 100 (11.54) e 200 (23.27). Domani scenderà in pista Arjola Dedaj. Domenica 9 alle 9 del mattino l’esperta atleta lombarda, alla sua quarta partecipazione mondiale, debutterà nel lungo T11. Guidata in pedana da Alessandro Galbiati, la medaglia d’oro iridata di Londra 2017 ha rispolverato la forma delle migliori stagioni con prestazioni sempre sopra i 4,50 che l’ha vista avvicinare il record italiano di sei anni fa (4,71) agli Assoluti di Padova.