Atletica, Mondiali militari mezza maratona: otto azzurri in gara

Otto atleti italiani in gara a Lucerna per la prima edizione dei Mondiali militari di mezza maratona . L’evento organizzato dalla Federazione internazionale degli sport militari si terrà nella mattinata di domenica, su un percorso designato lungo il lago dei Quattro Cantoni. Sfida anche a squadre, gli azzurri si presentano con diversi specialisti della corsa su strada: Daniele Meucci (Esercito), il migliore degli azzurri nei 42,195 km dei Mondiali di Budapest per effetto del decimo posto ottenuto ad agosto nella rassegna iridata. Il 38enne pisano ha corso un paio di volte quest’anno sulla distanza, alla RomaOstia in 1h02:36 (dove già corse in 1h00:11 nel 2021) e a Reggio Emilia (1h03:49). Convocati anche Giuseppe Gerratana (Aeronautica), vincitore lo scorso anno della maratona di Torino e Ahmed Ouhda (Esercito).

Al femminile, il team italiano può schierare le sue due punte, Giovanna Epis (Carabinieri) e Sofiia Yaremchuk (Esercito). Per la veneziana sarà la seconda uscita stagionale nella mezza dopo la Stramilano di marzo completata in 1h12:01, ma in termini cronometrici vale la pena ricordare soprattutto il personale di 1h10:15 siglato nello scorso novembre a Crema. Per Yaremchuk è il secondo evento globale in un mese dopo il tanto atteso debutto in maglia azzurra a Riga, dove è stata undicesima nella mezza, specialità nella quale si è espressa in 1h08:49 alla RomaOstia di quest’anno, qualche settimana prima di essere scesa a 2h24:02 in maratona a Londra. Convocate anche Giovanna Selva (Carabinieri) e Michela Cesarò (Carabinieri).