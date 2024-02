Atletica, Mondiali Indoor Glasgow 2024: 21 i convocati azzurri

Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Mondiali indoor di atletica di Glasgow, in programma dall’1 al 3 marzo. Sono 21 gli azzurri selezionati, di cui 11 uomini e 10 donne. Al maschile faranno parte del Team Italia: Chituru Ali e Samuele Ceccarelli (oro europeo) per i 60m, Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu per gli 800m, Pietro Arese e Federico Riva per i 3000m, Lorenzo Simonelli per i 60 a ostacoli, Mattia Furlani per il salto in lungo, Emmanuel Ihemeje per il salto triplo e, infine, rispettivamente il campione d’Europa Indoor e l’argento mondiale nel getto del peso, Zane Weir e Leonardo Fabbri.

Tra le fila delle donne invece troviamo: Zaynab Dosso per i 60m, la primatista dei 400m Ayomide Folorunso, Eloisa Coiro per gli 800m, Giulia Aprile per i 1500m, Ludovica Cavalli per i 3000m, la matricola Veronica Besana e Giada Carmassi per i 60 a ostacoli, l’astista Roberta Bruni, l’attesissima Larissa Iapichino per il salto in lungo (in foto) e Sveva Gerevini per il pentathlon.