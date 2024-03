Atletica, Mondiali indoor Glasgow 2024: 10 azzurri in gara sabato, Furlani il più atteso

A Glasgow c’è tanta attesa per la prima sessione serale dei Mondiali Indoor di Glasgow, ma un occhio si può già puntare alla seconda giornata, quella di sabato 2 marzo, con dieci azzurri in pista. E’ soprattutto il momento di Mattia Furlani, che alle 11:00 italiane prova a conquistare una medaglia nella finale del santo in lungo dopo l’8,34 con cui ha saltato ad Ancona. Il favorito resta il greco Miltiadis Tentoglou, dominatore degli ultimi anni e campione in carica delle cinque principali manifestazioni: oro olimpico, mondiale outdoor e indoor, europeo all’aperto e al coperto.

GLI ITALIANI IN GARA

Tre turni in un giorno per i 60hs uomini e i 60 donne, le specialità dei primatisti italiani Lorenzo Simonelli e Zaynab Dosso. Torna protagonista anche Eloisa Coiro dopo il personale conquistato nelle batterie: può puntare alla finale negli 800 metri. Lo stesso obiettivo se lo pone Catalin Tecuceanu che in semifinale incontra lo spagnolo campione in carica Mariano Garcia. Finale diretta dell’asta per Roberta Bruni, così come per il due volte finalista mondiale all’aperto Emmanuel Ihemeje.