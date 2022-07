Atletica Mondiali Eugene 2022 oggi, martedì 19 luglio: programma, orari e diretta tv

by Deborah Sartori

Elena Vallortigara, mondiali atletica Eugene - Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL

Il programma della notte italiana tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio dei Mondiali di Eugene 2022 di atletica leggera, in programma dal 15 al 25 luglio. La quinta giornata di gare si svolgerà interamente nella notte italiana. In chiave Italia, fari puntati sulla finale del salto in alto femminile con Elena Vallortigara, ma attenzione anche alla finale dei 400 ostacoli maschili dove si preannuncia battaglia per il titolo iridato. L’appuntamento è a partire dalle ore 2.15 della notte italiana tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio. Di seguito, il programma dettagliato della quinta giornata di gare (con gli orari italiani) e le informazioni per vederle in diretta.

CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA

GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO

COME VEDERE LE GARE IN TV

IL MEDAGLIERE

STREAMING E TV – La copertura televisiva in Italia è affidata a Rai e Sky Sport, che trasmetteranno le gare anche in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now. In particolare, le gare della quinta giornata saranno visibili a partire dalle ore 1.20 e fino alle 5.15 su Rai Due, ma anche in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle 0.15 alle 5.00. Inoltre, Rai Sport mostrerà le gare in differita mercoledì 20 luglio tra le 8.00 e le 11.00, mentre la replica su Sky Sport Artena andrà in onda tra le 9.00 e le 12.00 e quella su Sky Sport Action tra le 15.00 e le 18.00. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, oltre alla cronaca con tutti i risultati in tempo reale per non perdersi nemmeno un’emozione.

Programma quinta giornata

NOTTE TRA MARTEDI’ 19 E MERCOLEDI’ 20 LUGLIO

02.15 400 ostacoli donne – Batterie

02.40 Salto in alto donne – Finale

03.05 200 metri donne – Semifinali

03.33 Lancio del disco uomini – Finale

03.50 200 metri uomini – Semifinali

04.30 1500 metri uomini – Finale

04.50 400 ostacoli uomini – Finale