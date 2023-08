Atletica, Mondiali Budapest 2023: Vladimir Aceti rinuncia a causa di una microfrattura vertebrale

Niente Mondiali di Budapest per Vladimir Aceti. L’atleta delle Fiamme Gialle a causa di una microfrattura vertebrale non potrà partecipare alla rassegna iridata al via il prossimo fine settimana. Scendono quindi a 78 gli atleti che comporranno la squadra azzurra in Ungheria dopo la rinuncia del velocista che era inserito nel gruppo della staffetta 4×400 con la quale era stato finalista all’Olimpiade di Tokyo due estati fa.