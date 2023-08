Terzultima giornata a Budapest per i Mondiali di atletica 2023. La sessione serale si apre con le semifinali della staffetta dei 4×100 maschili. Il quartetto Rigali, Jacobs, Patta, Tortu sfiora il record italiano e corre in 37.65 centrando il miglior tempo combinato. Secondo tempo combinato per gli Usa in 37.67 Italia nella seconda batteria a caccia di un posto in finale. Insieme agli azzurri e agli americani in finale ci saranno Giamaica, Giappone, Sudafrica, Gran Bretagna e Brasile e Francia.

La formula di qualificazione prevede un posto garantito in finale per le prime tre delle rispettive semifinali e gli ultimi due ai migliori tempi sotto i primi sei. Nella prima batteria primi gli Usa, con Coleman, Kerley, Carnes e Smith in 37.67, nonostante un pasticcio nell’ultimo cambio, davanti a Giamaica, con Blake, Seville, Forde, Watson in 37.68, e Giappone, con Sakae, Yanagita, Koike e Sani Brown in 37.71. Quarto posto per la Francia in 37.98 e quinto Trinidad e Tobago in 38.89. Seconda batteria con una super Italia che corre in 37.65 battendo il Sudafrica, 37.72, e la Gran Bretagna, 38.01.

