Dopo la delusione nella gara individuale, Marcell Jacobs andrà a caccia del riscatto nella staffetta 4×100 valevole per i Mondiali 2023 di atletica leggera in corso di svolgimento a Budapest. Il velocista azzurro tornerà a gareggiare in squadra domani in batteria alle ore 19:30 a due anni di distanza dalla medaglia d’oro conquistata ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Ad annunciare la partecipazione di Jacobs è stato il responsabile della velocità azzurra Filippo Di Mulo nella conferenza stampa della vigilia a Casa Italia. ”Marcell Jacobs sarà in seconda frazione. Per il resto della squadra devo sciogliere gli ultimi dubbi, darò la formazione soltanto nel corso del riscaldamento pre-gara”.