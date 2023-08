Atletica, Mondiali Budapest 2023: Gianmarco Tamberi conquista la medaglia d’oro nel salto in alto

Gianmarco Tamberi conquista una straordinaria medaglia d’oro nel salto in alto ai Mondiali di Budapest 2023 di atletica. L’azzurro, al quale mancava solo il riconoscimento iridato per poter dire di aver vinto proprio tutto in questa disciplina, riesce a saltare al primo tentativo la misura di 2.36 e in questo modo può festeggiare l’oro, dal momento che l’unico sopravvissuto, l’americano Harrison, costretto a far meglio del marchigiano per agguantare l’oro, sbaglia per tre volte il tentativo sulla misura di 2.38.

Dopo essere partito con un errore a 2.25, percorso netto per Gianmarco Tamberi con il salto positivo al secondo tentativo e poi 2.29 e 2.33 al primo tentativo, fatto che gli consente di muoversi di pari passo con l’amico e medagliato insieme a lui con l’oro a Tokyo Barshim. Si sale alla misura di 2.36 e l’azzurro vola in testa con un salto perfetto al primo tentativo (miglior misura stagionale), mentre i rivali cominciando ad arrancare. Soltanto Juvaughn Harrison non sbaglia sulla misura di 2.36, Barshim si ferma con tre errori e prende il bronzo, fuori tutti gli altri e così è duello per oro e argento tra il marchigiano e l’esuberante statunitense, che sbaglia tre salti su tre sulla misura di 2.38 facendo partire la festa azzurra.

Niente da fare, in vece, per Marco Fassinotti, uscito di scena anzitempo dalla finale. Il 34enne torinese dell’Aeronautica Militare, ringraziata per il sostegno così come il presidente federale Mei, ha commesso tre errori alla misura di 2.25, concludendo la sua gara al dodicesimo posto sui tredici finalisti presenti.

