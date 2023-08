Atletica, Mondiali Budapest 2023: Folorunso in finale nei 400hs con record italiano, Osakue lontana dal podio

Serata di emozioni forti ai Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest, con la quarta sessione serale con quattro finali. Strepitosa prestazione di Ayomide Folorunso nei 400 metri ostacoli femminili, con il quarto posto nella sua semifinale che vale il pass per la finale col ripescaggio e soprattutto in 53.89 ottiene il record italiano, per la prima volta un’italiana sotto i 54: “Oggi avevo grande calma. Qualsiasi cosa arrivava volevo uscire a testa alta. Sono venuta qua per dare del mio meglio e ci sono riuscita. Se la finale non fosse arrivata non doveva essere perché non ci avevo provato. C’era un bel treno davanti a me e ne ho approfittato: sono felicissima”. Eliminata invece Rebecca Sartori nella prima semifinale con l’ultimo tempo. Fuori anche Davide Re, quarto nella sua semifinale, non basta per volare nella finale dei 400 metri, anche se il tempo è discreto ma non abbastanza per l’atto conclusivo. Dopo quasi 36 anni cade lo storico record europeo, battuto dal britannico Matthew Hudson-Smith in 44″26. Nella finale dei 1500 metri femminili Ludovica Cavalli chiude in 4.02.83 all’undicesimo posto, vince l’irlandese Ciara Mageean e sul podio Kipyegon e Hull.

Niente da fare invece per Daisy Osakue nella finale del lancio del disco: un nullo dopo il 61.13 (secondo tentativo) le preclude la possibilità di proseguire con altri tre lanci, fermandosi al dodicesimo posto dopo i primi tre lanci. Oro e argento per gli Stati Uniti con Tausaga e Allman, Bin Feng (Cina) medaglia di bronzo. Buone notizie dagli 800 metri maschili, dove nelle sette batterie di oggi erano impegnati tre italiani. Supera l’eliminatoria e vola in semifinale col quarto tempo complessivo, il secondo dell’heat, il marchigiano Simone Barontini, mentre il padovano di origini rumene, Catalin Tecuceanu è settimo nel raffronto generale dei tempi e anche lui avanza. Nonostante una prova coraggiosa, col passaggio in testa alla campana, il quarto tempo nella sesta batteria non basta al giovane Francesco Pernici per qualificarsi. Nei 100 metri ostacoli femminili Kendra Harrison (SA) stacca il miglior crono nelle batterie prive di italiane, il secondo tempo è di Charlton dalle Bahamas e il terzo di Amusan, forte nigeriana.

