Atletica, Mondiali Budapest 2023: il caldo fa slittare il programma, batterie 5000 donne posticipate

I Mondiali 2023 di atletica leggera di Budapest continuano ad essere condizionati dalle condizioni climatiche. L’ondata di caldo estremo che sta interessando in questi giorni la capitale ungherese, infatti, ha costretto la federazione mondiale di atletica leggera ad apportare alcune modifiche all’orario d’inizio delle gare. Le batterie dei 5000 metri, inizialmente previste per domani mattina, sono state posticipate alle ore 19,10. In questo modo le batterie dei 200 metri femminili e maschili, sempre in programma domani, subiranno una variazione di orario ed inizieranno rispettivamente alle ore 11,20 e 12,15.