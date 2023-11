Atletica, Mondiali 2027: World Athletics in visita a Roma per valutare il dossier di candidatura

Roma ci prova per l’organizzazione dei Mondiali di atletica del 2027, a quarant’anni dall’edizione del 1987 all’Olimpico. È iniziata nella mattinata di oggi la ‘site visit’ di World Athletics nella Capitale, al fine di valutare il dossier presentato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, che nel 2024 organizzerà i campionati europei. Il presidente della FIDAL Stefano Mei e il membro del Council di World Athletics Anna Riccardi hanno accolto a Roma la delegazione guidata da Antti Pihlakoski, a capo della commissione di valutazione.

La commisione è stata ricevuta in mattinata dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi che ha espresso il sostegno del Governo al progetto Roma 2027. La visita è proseguita con il sopralluogo allo stadio Olimpico, cuore pulsante dell’evento, alla presenza del ceo di Sport e Salute Diego Nepi Molineris e del direttore dello stadio e del Parco del Foro Italico Andrea Santini. Nel pomeriggio, l’agenda prevede l’incontro con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e nella mattinata di martedì con il presidente del CONI Giovanni Malagò.

Soddisfatto il presidente FIDAL, Stefano Mei: “Siamo lieti di poter presentare alla commissione di valutazione il lavoro svolto negli ultimi mesi e le idee che pensiamo di poter sviluppare nella nostra candidatura per i Mondiali – spiega -. Siamo di fronte a una sfida avvincente e stimolante, certamente non semplice, ma che potrebbe essere possibile grazie alla sinergia istituzionale toccata con mano in queste settimane. Avere l’onore di ospitare un evento così prestigioso sarebbe una vetrina straordinaria per l’atletica italiana e una possibilità unica per gli atleti azzurri”.