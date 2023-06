Atletica, miglior serie di sempre per Fabbri: “Qualcosa di grande è in arrivo”

Seconda migliore prestazione della carriera per Leonardo Fabbri che al Meeting di Pergine si regala una serata straordinaria con un 21,81 e la propria miglior serie di sempre: 21,24 – 21,58 – 21,81 – 21,43 – 21,64 – X, cinque lanci ben oltre i ventuno metri che ne confermano il momento di forma spaziale. Un risultato che attualmente gli vale il primo posto delle liste europee stagionali all’aperto e l’ottavo posto al mondo. Secondo posto nella competizione per il norvegese Marcus Thomsen (20,70), terzo il campione europeo indoor Zane Weir (Fiamme Gialle) con 20,55.

Leonardo Fabbri ha dichiarato: “C’è qualcosa di grosso che sta arrivando e non vedo l’ora di festeggiarlo. Finalmente sto molto bene e quando riesco a esprimermi al meglio i risultati arrivano. Una serie così è pazzesca, non me l’aspettavo e non mi era mai capitato di fare il lancio peggiore a 21,24. Momenti così te li godi il doppio. Sono felice che insieme a Zane stiamo riuscendo a riportare entusiasmo intorno al getto del peso, un settore che è stato in ombra per tanto tempo. È un motivo d’orgoglio enorme”.