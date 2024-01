Atletica: Mersal vola oltre gli 8 metri nel salto in lungo

Grande misura per il saltatore in lungo azzurro Kareem Mersal, che nella notte negli Stati Uniti all’Air Force Lindeman Classic di Colorado Springs ha stampato un ottimo 8.02, prima volta sopra gli otto metri per lui. Già di recente si era avvicinato alla misura, con 7.87 nel 2022 e 7.94 ventoso nel 2023 vincendo i Tricolori U23 di Agropoli. Figlio d’arte, il papà Hatem detiene il record nazionale egiziano con 8.31, Mersal studia da quattro anni alla University of Wyoming ed è tesserato in Italia per la VV Management. Il classe 2001 diventa così il settimo italiano di sempre nel salto in lungo al coperto, l’ottavo che riesce a oltrepassare il muro degli otto metri in sala