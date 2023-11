Atletica, Mei: “Pronto il dossier per candidare Roma a ospitare i Mondiali 2027”

Il presidente della Fidal Stefano Mei, nei giorni precedenti all’inaugurazione dell’anno accademico 2023/24 del Cus, si è espresso sulla possibile candidatura ai Mondiali di atletica 2027: “Abbiamo già pronto il dossier, lo consegneremo entro la prossima settimana. Non sarà facile. Le pretendenti (Londra e Berlino) sono forti ma non siamo preoccupati. Lo stadio Olimpico è stato rifatto e sono rimasti molto contenti anche degli altri siti, sono entusiasti della città di Roma. Hanno riconosciuto l’impegno e ci fa molta gratitudine. Nei prossimi giorni ragioneremo col Governo e speriamo ci siano possibilità. Servono molte risorse ma sarebbe una grande ulteriore opportunità per l’Italia ospitare un evento cosi importante, andando a proseguire un circolo virtuoso cominciato con la Ryder Cup“.