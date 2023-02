Atletica, Mei: “Non solo Jacobs e Tamberi, c’è un intero movimento che cresce”

“Non ci sono solo Jacobs, Tamberi e le altre nostre medaglie internazionali. C’è un intero movimento che cresce e ci sono tanti giovani che stanno facendo risultati importanti, seguendo le orme dei nostri grandi campioni”. Queste le parole del presidente della Fidal Stefano Mei, ai microfoni di RaiSport, intervistato a proposito delle gare degli Assoluti indoor di atletica leggera. “È un appuntamento importante questo di Ancona, soprattutto in vista degli Europei indoor di inizio marzo. Dispiace a tutti quanto accaduto in Turchia e in Siria, ma lo sport deve andare avanti”, ha concluso Mei.