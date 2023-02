Atletica, Mei: “Jacobs non fluido? Era la prima gara dopo sei mesi”

Stefano Mei, presidente della Fidal, ha parlato di Marcell Jacobs e della sua vittoria a Lodz in occasione della presentazione della Roma-Ostia in Campidoglio. “Non capisco quando sento dire che Marcell era legnoso – ha affermato Mei, prendenone le difese –. Era solo la prima gara dopo sei mesi e non possiamo pensare che ci sia subito la fluidità di gara. Le prime uscite possono dare l’idea di una macchina arrugginita, ma non è così. Bisogna avere gare nelle gambe per fare ancora meglio. Lui, come Tamberi, ha dimostrato di saper gestire ogni tappa della propria carriera. Dal punto di vista tecnico non posso dirgli nulla. Magari gli dirò giusto di star attento a maggio, visto che sono due anni che i problemi arrivano in quel periodo dell’anno. Detto che comunque il primo anno, pur col problema, ha vinto le Olimpiadi e lo scorso anno, per quanto non sia andata come tutti si aspettavano, a Eugene ha portato a casa i mondiali indoor e gli europei all’aperto”.