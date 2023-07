Atletica, Mei sull’invasione di pista a Stoccolma: “Se fosse successo in Italia chissà cosa avrebbero detto”

Stefano Mei, presidente della Fidal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare quanto accaduto nella tappa della Diamond League di Stoccolma: “Larissa Iapichino è diventata un’atleta. Sta crescendo esponenzialmente ed ora è molto più regolare. Le sue qualità non sono in discussione, ma ora ha trovato la giusta continuità“. Sull’invasione di pista durante la gara di Sibilio, invece: “Ciò che è successo ha del clamoroso. Se fosse successa una cosa del genere in Italia non oso immaginare cosa avrebbero detto nel resto del mondo. Sono sicuro che Alessandro avrà altre occasioni per dimostrare il suo valore“. Infine, su Marcell Jacobs: “Sta meglio. Secondo me deve stare in cantiere finché non sarà al massimo della condizione“.