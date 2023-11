Atletica, Mei: “A Parigi faremo meglio che a Tokyo, difficilmente sbaglio i pronostici”

Intervistato sui canali social della Federazione atletica, il presidente della Fidal, Stefano Mei, si è esposto guardando a Parigi con grande ambizione, dichiarando: “Abbiamo raggiunto un livello top, a Parigi faremo meglio che a Tokyo. Un atleta è sempre molto fomentato e determinato quando ci sono questo tipo di eventi, ci saranno Olimpiadi, Mondiali e Campionati d’Europa in casa in Italia, gli stimoli vengono da soli. Difficile ripetere le 5 medaglie d’oro di Tokyo, ma ho stimato che a prescindere dal colore a Parigi ne conquisteremo di più, difficilmente sbaglio i pronostici. Questa è la nazionale più forte di tutti i tempi non ho alcun dubbio, nonostante 30 anni fa avessimo le punte mancava la base. Tutti valgono tutti, sia chi sale sul podio sia chi non riesce per questione di dettagli. C’è maggiore convinzione e consapevolezza, tutti si vogliono bene e lavorano con grande entusiasmo e serenità. Siamo tutti orgogliosi di questi ragazzi, siamo ansiosi di rivedere il miglior Jacobs“.