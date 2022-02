Atletica, Meeting Valencia 2022: Fofana vince i 60 ostacoli

by Deborah Sartori

Hassan Fofana - Foto Colombo FIDAL

Hassane Fofana vince i 60 metri ostacoli al meeting di Valencia 2022 di atletica leggera. Grande esordio stagionale per l’azzurro, che si impone in finale con il tempo di 7″83 davanti allo spagnolo Carlos Oses (7″92), dopo essersi aggiudicato la batteria in 7″90. Primo test anche per la sprinter Anna Bongiorni, che chiude al secondo posto la finale dei 60 metri in 7″44, alle spalle della portoghese Rosalina Santos (7″38). La velocista toscana dei Carabinieri, terza azzurra di sempre sulla distanza (7.24) e al rientro quasi sei mesi dopo il record italiano della 4×100 ai Giochi di Tokyo, aveva iniziato il pomeriggio vincendo in 7″46 il turno eliminatorio. Successo italiano anche nei 60 ostacoli femminili, con la triestina Nicla Mosetti che si impone in 8″36, migliorando l’8″48 del primo round, alla seconda uscita stagionale dopo il personale di 8.24 al debutto.