Atletica, Meeting Torretta: Lopez corre i 400 mt in 46.61

Il mondo dell’atletica e della corsa non si ferma mai, nemmeno nel corso della settimana attualmente in corso, In serata è andata in scena il Meeting Torretta nella città di Savona, in cui si è assistito per quanto riguarda i 400 mt ad una grande prestazione da parte di Brayan Lopez (Fiamme Azzurre).

Lopez ha corso la distanza in 46.61 a sei decimi dal primato stagionale di 46.01 ottenuto all’inizio di luglio. Sul rettilineo, anche se con troppa brezza alle spalle, in evidenza due fratelli: nei 100 metri lo junior Francesco Inzoli, specialista del lungo in cui ha conquistato il bronzo agli Europei U18 della scorsa stagione, fa segnare il crono di 10.57 appena ventoso (+2.1). Tra i cadetti sfreccia in 8.88 con l’anemometro a +3.1 sugli 80 metri Daniele Inzoli, a sua volta con la maglia dell’Atletica Riccardi Milano 1946, già autore quest’anno della migliore prestazione italiana under 16 nei 300 ostacoli in 37.47. Si rinnova a Faenza (Ravenna) la tradizione del 27° Memorial Claudio Fantinelli che nel giavellotto vede imporsi Sara Chiaratti (Libertas Unicusano Livorno. Negli 800 metri in palio il Trofeo Fatuma Ibrahim vinto dall’allieva Giada Donati (Libertas Atl. Forlì) in 2:14.98. A Brescia, nel Memorial Cesare Pettinari e Guido Crotti, in evidenza sui 1500 metri lo junior trentino Simone Valduga (Us Quercia) primo in 3:45.28 dopo il 3:43.82 di due settimane fa.