Atletica, meeting Sotteville-les-Rouen: Osakue e Sartori trionfano nel disco e nei 400hs

Vittorie di peso per l’atletica italiana al meeting di Sotteville-les-Rouen, in Francia. Daisy Osakue ha trionfato nel disco con la misura di 63.44 che vale il successo a un mese dal record italiano stabilito a Pietrasanta. Al terzo lancio arriva l’acuto della ventisettenne delle Fiamme Gialle, che ha ormai trovato un’importante costanza di risultati. Sul podio anche la portoghese Liliana Ca e l’ex iridata cubana Denia Caballero.

Benissimo anche Rebecca Sartori, che vince nei 400 metri ostacoli femminili e fa segnare anche il record personale. La veneta chiude in 55.27 e migliora di tredici centesimi il proprio limite. Dopo un periodo non esaltante, dunque, l’ostacolista azzurra sconfigge due specialiste come le sudafricane Van der Walt e Taylon Bieldt.