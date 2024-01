Atletica, meeting Lodz 2024: esordio stagionale per Dosso e Fabbri, al via anche Simonelli negli ostacoli

L’Orlen Cup 2024 di Lodz rappresenterà sabato 27 gennaio l’apertura stagionale indoor per alcuni dei principali volti dell’atletica leggera italiana. Grande attesa in Polonia per Zaynab Dosso, che torna sulla pista del record italiano dei 60 metri femminili. L’azzurra se la dovrà vedere anche con una delle sue principali rivali, la beniamina di casa Ewa Swoboda, per iniziare una stagione ricchissima di grandi appuntamenti dai Mondiali indoor di Glasgow per sfociare negli Europei di Roma e nelle Olimpiadi di Parigi.

Debutto stagionale anche per il vicecampione mondiale di getto del peso Leonardo Fabbri, che dopo un periodo di allenamento in Sudafrica sarà in gara a Lodz per poi replicare il giorno dopo a Nordhausen, in Germania. Sarà subito un test importante per l’atleta dell’Aeronautica, visto che in Polonia troverà anche il croato campione d’Europa Filip Mihaljevic e i padroni di casa Michal Haratyk e Konrad Bukowiecki. Molta curiosità anche per Lorenzo Simonelli, che si cimenterà nei 60 metri ostacoli dopo aver ben impressionato sui piani ad Ancona. Al via del meeting di Lodz anche Luminosa Bogliolo e Veronica Besana nei 60 ostacoli femminili, oltre Marco Ricci e Chituru Ali nei 60 maschili.