Atletica, meeting Jockgrim: Claudio Stecchi settimo

Nel meeting di salto con l’asta a Jockgrim, in Germania, Claudio Stecchi si piazza al settimo posto. L’azzurro valica la misura di 5,60 alla seconda prova, dopo aver iniziato la gara senza errori a 5,40, e poi chiude a 5,71 con tre nulli. Era l’ultimo test agonistico prima dei Mondiali di Budapest per il fiorentino delle Fiamme Gialle, che un paio di settimane fa a Madrid ha pareggiato il record personale di 5,82 mentre agli Europei a squadre di fine giugno a Chorzow, in Polonia, è riuscito a superare 5,80. “Stavolta non è venuto un risultato di quel tipo – commenta Stecchi – ma sono contento perché la rincorsa era molto buona. Ho fatto almeno due salti a 5,71 mancati di poco, il primo e il terzo, però avevo regolato male la distanza dell’asticella. Mi attendono due settimane di allenamento, che svolgerò in Sicilia, e sono fiducioso per i Mondiali”. Appuntamento nella capitale ungherese per la mattina di mercoledì 23 agosto con la qualificazione, invece tre giorni più tardi, nella serata di sabato 26, è in programma la finale. In due a 5,82 sulla pedana di Jockgrim al primo tentativo, ma vince il polacco Piotr Lisek nei confronti del greco Emmanouil Karalis che commette un maggior numero di errori alle quote precedenti.