Atletica, meeting Istaf: Simonelli terzo nei 110 ostacoli a Berlino

Lorenzo Simonelli ha ottenuto un buon terzo posto nei 110 ostacoli in occasione del meeting Istaf, di scena sulla pista dell’Olympiastadion di Berlino. L’azzurro ha corso in 13.50, precedendo il connazionale Hassane Fofana, quarto in 13.56. A trionfare è stato invece il giamaicano Ronald Levy con 13.45, davanti al 13.46 del francese Just Kwaou-Mathey. Quarta posizione anche per Giancarla Trevisan, che nei 400 metri ha messo a referto il crono di 52.16, a soli due decimi e mezzo dalla miglior prestazione in carriera.

Ha deluso invece Claudio Stecchi, solo ottavo nel salto con l’asta: dopo il 5.52 superato al primo tentativo, sono arrivati tre errori a 5.72. “Un po’ di vento contrario ha influenzato la gara, ma fisicamente stavo bene. Peccato perché i salti a 5,72 erano abbastanza buoni anche se nulli. Tuttavia sono contento di aver fatto una bella stagione e di chiuderla senza problemi” ha detto l’azzurro. Infine, nei 400 metri Riccardo Meli ha chiuso in quarta piazza in 46.43, mentre non è passata inosservata la prova nel lancio del disco della statunitense Valarie Allman, la quale grazie al suo 70,47 ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno.