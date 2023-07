Atletica, Meeting di Trieste: in gara Ceccarelli, Fabbri e Weir

Il 22 luglio, in occasione della sedicesima edizione del Triveneto Meeting Internazionale di Trieste, il trio Ceccarelli-Weir-Fabbri scenderà in pista per competere. Il campione d’Europa indoor dei 60 metri Samuele Ceccarelli, gareggerà al campo d’atletica Draghicchio nei 100 metri. L’atleta in settimana sarà impegnato con una 4×100 a Grosseto in programma per venerdì, prova necessaria per garantire la partecipazione ai Mondiali di Budapest. Oltre a Ceccarelli, è stata ufficializzata la presenza al Meeting di Zane Weir e Leonardo Fabbri. Quest’ultimo, lascerà Trieste sabato stesso per recarsi a Londra il giorno successivo in occasione del meeting della Diamond League. Weir e Fabbri, attesi agli Assoluti di Molfetta il weekend successivo, troveranno in pedana Marcus Thomsen e Sebastiano Bianchetti. Nell’asta, prenderà parte Max Mandusic, negli 800 Joyce Mattagliano, Laura Pellicoro ed Eleonora Vandi.