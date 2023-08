Atletica, Meeting Brazzale: tutti gli azzurri in gara

I Mondiali di Budapest – in programma dal 19 agosto – sono alle porte e per diversi atleti italiani il Meeting Brazzale di Vicenza – che si terrà l’8 agosto – rappresenta una sfida importante in vista di quel momento. Nel peso, si incontrano nuovamente Leonardo Fabbri e Zane Weir, dopo la gara degli Assoluti di Molfetta. I due sono già stati protagonisti la scorsa domenica con le misure di 21.80 e 21.69. Per quanto riguarda le atlete italiane, si aspettano la quarta al mondo Sara Fantini nel martello e Daisy Osakue nel disco. In gara contro Fantini sarà presente anche Rachele Mori, mentre nel disco Osakue dovrà confrontarsi con Stefania Strumillo e Diletta Fortuna. Non c’è poi da dimenticare la triplista Ottavia Cestonaro, pronta a sfidare la tedesca Maria Purtsa. Nel salto con l’asta saranno invece impegnate Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo. Negli 800 metri sarà impegnato Pietro Arese, campione italiano dei 1500, mentre parteciperà ai 400hs Michele Bertoldo e Manuel Lando prenderà parte all’alto.