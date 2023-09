Atletica, meeting Berlino: Simonelli terzo nei 110 ostacoli in 13″50

Lorenzo Simonelli chiude al terzo posto nei 110 ostacoli, 13”50, al meeting di Berlino. L’azzurro ha battuto nella volata Hassane Fofana, 13″56, e ha chiuso dietro al francese Kwaou-Mathey, 13″46, e al vincitore Ronald Levy, 13″45. davanti al 13.46 del francese Just Kwaou-Mathey. Non bene nell’asta Claudio Stecchi all’ultima uscita stagionale.Il fiorentino chiude ottavo con 5,52 al primo tentativo, dopo essere rimasto in gara a 5,32 con il terzo e ultimo salto, poi tre errori a 5,72. Nei 400 metri sesta posizione in 46″43 di Riccardo Meli (Fiamme Gialle), finalista iridato e oro europeo U23 con la 4×400 azzurra.