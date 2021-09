Atletica, meeting Bellinzona 2021: super Arese nei 1500 metri, bene Randazzo

by Davide Triolo

Filippo Randazzo - Foto Colombo/FIDAL

Pietro Arese si è messo in mostra meravigliosamente con un 3:37.23 nei 1500 metri, nel contesto del meeting di Bellinzona 2021. L’atleta piemontese ha sorpreso il mondo intero al Galà dei Castelli elvetico, riuscendo a superarsi dopo le sensazioni negative agli Europei di Tallinn, sfortunati da più prospettive e deludenti dal punto di vista puramente agonistico. Il giovane azzurro, classe 1999, ha conquistato la terza posizione affermandosi con un crono a dir poco rilevante, che fa ben sperare per l’immediato e roseo futuro. Filippo Ranzazzo vittorioso nel salto in lungo, risultato da segnalare dopo l’ottavo posto di categoria alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mentre quinto posto per il connazionale Antonio Trio. Delusione per Paolo Dal Molin, il quale dovrà riscattarsi nei 110 ostacoli, avendo constatato di fatti un ‘fastidioso’ settimo posto. Notizie sia liete che da dimenticare per gli italiani impegnati in Svizzera.