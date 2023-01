Atletica, meeting Ancona: Iapichino seconda nei 60 metri, bene Ceccarelli

Nel meeting del Palaindoor di Ancona, Larissa Iapichino conquista il secondo posto nei 60 metri con il tempo di 7.47. L’azzurra si migliora rispetto alla batteria (corsa in 7.54) ma si arrende ad Alice Pagliarini, vittoriosa in 7.46. Nel maschile, invece, brilla Samuele Ceccarelli, che dopo il 6.61 in batteria vince anche la finale in 6.65. Stesso tempo per il sardo Luca Lai, che invece in batteria aveva fatto registrare il crono di 6.74. Bene Olivia Cestonaro, che torna in pedana a Padova e migliora il personale indoor di due centimetri (6,36). Sugli scudi anche Arianna Battistella con un buon 6,29.