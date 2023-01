Atletica, Marcell Jacobs: “Portabandiera a Parigi 2024? Sarebbe incredibile”

“Io portabandiera a Parigi? Sarebbe un qualcosa di incredibile. Aprire le Olimpiadi portando la bandiera della mia nazione è qualcosa che mi renderebbe orgogliosissimo”. Queste le parole di Marcell Jacobs ai microfoni del TG1. Il campione Azzurro ha poi parlato dell’anno che è appena cominciato, e che vede nei Mondiali di Budapest l’appuntamento più importante: “È l’unica medaglia che mi manca, chiuderebbe un cerchio da riaprire l’anno dopo, l’anno olimpico”, commenta il campione di Tokyo 2020. Non solo pista ma anche famiglia, per Jacobs: “Cosa mi fa stare sereno? Le persone che mi vogliono bene, la famiglia, i bambini, e poi il campo: ogni volta che entro in campo mi sento come a casa”.