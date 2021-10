Atletica, Marcell Jacobs candidato per il premio ‘Atleta Europeo dell’Anno’

by Antonio Sepe

Marcell Jacobs - Foto Pagliaricci/GMT

Manca sempre alla cerimonia Golden Tracks della European Athletics, in programma a Losanna il 16 ottobre, in cui verrà assegnato il premio di Atleta Europeo dell’Anno. Tra i candidati c’è ovviamente Marcell Jacobs, oro olimpico a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100. A contendergli l’ambito riconoscimento Karsten Warholm, protagonista del record del mondo nei 400 ostacoli, e Armand Duplantis, da anni dominatore nel salto con l’asta. A decidere il vincitore saranno le federazioni, la stampa, la giuria EA ed i social, ciascuno per il 25% del totale. Tra le donne invece sono in lizza Sifan Hassan, oro ai Giochi nei 5.000 e nei 10.000, Mariya Latiskene, regina del salto in alto, e Anita Wlodarzczyk, dominatrice del lancio del martello.