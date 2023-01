Atletica, il 2023 di Marcell Jacobs comincia a Lodz

Marcell Jacobs è pronto a fare il suo ritorno alle gare dopo un 2022 complicato dal punto di vista dei problemi fisici, che non gli hanno comunque impedito di vincere gli europei sia sui 100 che sui 60 metri indoor, in questo secondo caso facendo segnare anche il nuovo primato continentale. Il campione italiano, medaglia d’oro a Tokyo 2020, comincerà il suo 2023 nella Orlen Cup, prevista a Lodz il prossimo 4 febbraio. In Polonia, Marcell Jacobs si esibirà sempre sui 60 metri indoor.