Atletica, Maratona Boston 2024: Chebet presente per fare il terzo successo in fila

Il 15 aprile andrà in scena la 128ª edizione della Maratona di Boston . Presente il campione delle edizioni 2022 e 2023 Evans Chebet, che punta a calare il tris quest’anno. Nella competizione Wheelchair, c’è il detentore del record del percorso Marcel Hug. “Quando questo gruppo di atleti passerà per il via a Hopkinton alla partenza della 128a Maratona di Boston, gli occhi del mondo saranno puntati su di loro. La gara di quest’anno e il suo impatto sulla comunità globale non sono secondi a nessuno”, le parole di David Tyrie, Chief Digital Officer e Chief Marketing Officer di Bank of America. Chebet, vincitore di sei delle ultime sette maratone, vuole imitare Cheruiyot, che vinse volte tre di fila tra il 2006 e il 2008. . Un anno fa, ha spinto il ritmo negli ultimi cinque chilometri per assicurarsi la vittoria. “Boston è diventata per me una seconda casa e correre a Boston è sempre speciale, ma tornare da campione in carica lo è ancora di più. Anche dopo aver corso 28 maratone nel corso della mia carriera, la possibilità di correre la 29ª a Boston tra i suoi tifosi mi danno la motivazione necessaria per prepararmi a difendere il mio titolo. Non vedo l’ora di percorrere le strade di Boston questa primavera e di sentire la folla entusiasta lungo il percorso”, ha dichiarato Chebet. I principali avversari del kenyota saranno Sisay Lemma, reduce da una memorabile vittoria alla maratona di Valencia in 2:01:48, Gabriel Geay, il cui tempo migliore di 2:03:00 corrisponde a quello di Chebet, Joshua Belet (2:04:18), Ronald Korir (2:04:22) e Cyprian Kotut (2:04:34), oltre agli etiopi Haftu Teklu (2:04:43) e Shura Kitata, vincitore di Londra e New York City (2:04:49).