Atletica, da lunedì 24 a venerdì 28 aprile raduno delle staffette azzurre a Roma

Dopo lo stage di marzo, i velocisti saranno ancora al lavoro da lunedì 24 a venerdì 28 aprile in quel di Roma. Gli atleti si alterneranno in quei cinque giorni fra lo stadio Paolo Rosi e la Farnesina per prepararsi al meglio per le prossime gare e per le Olimpiadi della prossima estate in quel di Parigi. Fra i convocati, ovviamente, spiccano Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu, il campione europeo indoor dei 60 Samuele Ceccarelli, le staffettiste della 4×100 bronzo a Monaco di Baviera Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese, e due delle staffettiste d’argento nella 4×400 degli Euroindoor di Istanbul, Alice Mangione e Anna Polinari.

Agli ordini del responsabile di settore Filippo Di Mulo saranno questi i convocati: 4×100 uomini – Chituru Ali (Fiamme Gialle), Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon), Fausto Desalu (Fiamme Gialle), Andrea Federici (Atl. Biotekna), Marcell Jacobs (Fiamme Oro), Francesco Libera (Atl. Valli di Non e Sole), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Marco Ricci (Nissolino Sport), Roberto Rigali (Bergamo Stars), Filippo Tortu (Fiamme Gialle). 4×100 donne – Anna Bongiorni (Carabinieri), Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), Vittoria Fontana (Carabinieri), Johanelis Herrera (Aeronautica), Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950), Dalia Kaddari (Fiamme Oro), Alessia Pavese (Aeronautica), Irene Siragusa (Esercito). 4×400 uomini, donne, mista – Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), Lapo Bianciardi (Avis Barletta), Alessandra Bonora (Bracco Atletica), Rebecca Borga (Fiamme Gialle), Giuseppe Leonardi (Carabinieri), Brayan Lopez (Fiamme Azzurre), Raphaela Lukudo (Esercito), Alice Mangione (Esercito), Riccardo Meli (Fiamme Gialle), Anna Polinari (Carabinieri), Matteo Raimondi (Pro Sesto Atl. Cernusco), Davide Re (Fiamme Gialle), Edoardo Scotti (Carabinieri).