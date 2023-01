Atletica, Leonardo Tano super ad Ancona: il figlio di Rocco Siffredi trionfa nei 60 ostacoli

Nel corso del meeting nazionale indoor di atletica leggera svolto ad Ancona si è fatto notare Leonardo Tano che, con un 7”87, è riuscito a far registrare il suo nuovo primato personale nei 60 ostacoli, vincendo la gara e superando il precedente primato di sei centesimi. Tutti i suoi avversari si sono piazzati ampiamente alle spalle dell’atleta classe 1999.

Tano è tesserato in un certo senso può essere considerato un ‘figlio d’arte’, anche se i suoi genitori non si sono cimentati in discipline sportive. Leonardo è infatti il figlio minore di di Rocco Siffredi e di Rozsa Tassi. Nel corso della sua giovane carriera ha avuto modo di sperimentare diverse esperienze, avendo studiato ingegneria meccanica, sfilato per alcune case di moda e fatto parte della nazionale magiara impegnata a Tbilisi negli EYOF 2015, il Festival Olimpico della Gioventù Europea.