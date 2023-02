Atletica, Larissa Iapichino guida la truppa azzurra al meeting di Berlino

Tutto pronto a Berlino per il meeting di atletica leggera che si terrà nel pomeriggio di domani, venerdì 10 febbraio. A prendersi la scena sarà la saltatrice azzurra Larissa Iapichino, che si misurerà nel lungo con l’oro olimpico e mondiale, la tedesca Malaika Mihambo, la campionessa dei Mondiali indoor e degli Europei Ivana Vuleta, e l’oro degli Europei indoor, Maryna Bekh-Romanchuk. L’azzurra potrebbe riuscire a consacrarsi realizzando una prestazione migliore rispetto al 6,72 ottenuto a Sabadell lo scorso 28 gennaio. Presenti alla Mercedes-Benz Arena anche la britannica Jazmin Sawyers, la ghanese Deborah Acquah, la tedesca Maryse Luzolo, la serba Milica Gardasevic.

In scena anche all’Istaf Indoor, tappa di livello Silver del World Indoor Tour, anche il bronzo europeo al coperto dei 60hs Paolo Dal Molin (Fiamme Oro). Dopo l’eccellente 7.67 di Ancona, migliore prestazione italiana U23 a soli tre centesimi dallo standard per gli Europei indoor, torna in azione anche Lorenzo Simonelli (Esercito). Gli azzurri se la vedranno contro lo statunitense Daniel Roberts e il ceco Petr Svoboda. Luminosa Bogliolo, invece, vuole riscattarsi dopo l’8″48 di Mondeville condizionato dall’impatto con il primo ostacolo. Sul rettilineo dei 60, spazio a Johanelis Herrera (Aeronautica), 7″34 in stagione, nella gara che vede favorita la tedesca Gina Luckenkemper e la britannica Daryll Neita.

In campo maschile Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon) cercherà di ripetere il successo conquistato a Sabadell, ma dovrà affrontare il tedesco Julian Wagner (6″56), i britannici Jeremiah Azu (6″58) e Reece Prescod (6″59), e l’altro tedesco Joshua Hartmann (6″59). In gara anche Armand Duplantis nel salto con l’asta: dopo il 6,10 e i tre tentativi mancati a 6,22 nell’esordio di Uppsala, c’è da attendersi un nuovo attacco al suo record del mondo.